Kritik davada 161 tahliye!
Cumhuriyet gazetesi davasında yargılanan gazetenin muhasebe çalışanı Emre İper için karar verildi. Mor Beyin programının altına yerleştirilen programları kullanmaları nedeniyle iradeleri dışında ByLock IP'lerine yönlendiren 11 bin 480 kişiden biri olan muhasebe çalışanı İper, tahliye edildi.
stanbul'da aynı şekilde şu ana kadar 161 kişinin tahliye edildiği öğrenildi.
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