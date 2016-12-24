Cumhuriyet Savcısı FETÖ'den tutuklandı!
Muş'un Malazgirt ilçesinde görev yaptığı öğrenilen savcının çıkarıldığı mahkemece FETÖ üyesi olması suçlamasıyla tutuklandığı kaydedildi.
Bir süredir gözaltında tutulan savcının işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine gönderildi.
Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Muş Jandarma Komutanlığında görevli 2 askeri personel, Malazgirt Cumhuriyet Savcısı, Muş Cezaevi'nde görevli 2 personel ile Muş Emniyet Müdürlüğünde görevli 1 emniyet personeli olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alınmıştır. Malazgirt Cumhuriyet Savcısı, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmış; diğer şahıslarla ilgili adli tahkikat devam etmektedir. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir." denildi.
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