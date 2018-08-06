Cüneyt Arkın için hastaneden açıklama geldi
Yeşilçam sanatçı Cüneyt Arkın, İstanbul Silivri'de bulunan evinde rahatsızlanmıştı. Koah hastası olan sanatçı hakkında tedavi gördüğü hastaneden açıklama geldi.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, dün Silivri’deki yazlığında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Koah hastası olan usta sanatçı solunum yetmezliği ile götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.
Arkın’ın sağlık durumuna ilişkin bilgi veren hastane sahibi milletvekili Dr. Hayati Arkaz, “24 saatte beklemediğim şekilde tedavisinde düzelme oldu. Büyük ihtimalle birkaç gün içinde normal servise alacağız” dedi.
Yeşilçam’ın Usta ismi 81 yaşındaki Cüneyt Arkın, dün Silivri’de bulunan yazlığında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Özel bir hastanede tedavisine başlanan Arkın’ın sağlık durumuyla ilgili hastane sahibi açıklamalarda bulundu.
Usta sanatçının sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten hastane sahibi milletvekili Dr. Hayati Arkaz, "Cüneyt Bey, 16.00 civarı geldi. Şuuru kapalıydı. Koah hastası Cüneyt Bey. Hem kalp hem akciğer yetersizliği var. İlk müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. Şu an yoğun bakımda devam ediyoruz tedavisine. Düne göre daha iyi. Bugün saat 10.00 gibi konuştuk, elimi sıktı. Büyük ihtimalle birkaç gün içinde normal servise alacağız. 24 saatte beklemediğim şekilde tedavisinde düzelme oldu. İyiye gidiyor durumu. Hem kalpte, hem akciğerde sıkıntı var, ne olacağı belli olmaz ama ciddi bir şekilde tedavi ediliyor. Sağlık durumu iyiye gidiyor, elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.
HÜRRİYET
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