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Cüneyt Arkın yoğun bakımda

Cüneyt Arkın yoğun bakımda.18025
  • Giriş : 06.08.2018 / 08:16:00

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Cüneyt Arkın hastaneye kaldırıldı.

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Türk sinemasının usta isimlerin Cüneyt Arkın'dan kötü haber geldi. Ünlü oyuncu, Silivri'deki yazlığında yaşadığı solunum sıkıntısı sonucu hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Burada ilk tetkikleri yapılan Arkın, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Genel durumu takibe alınan Arkın’ın durumunun iyiye gitmesi halinde yarın yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alınacağı öğrenildi.

TRT

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