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Cüneyt Çakır'a bu hafta maç verilmedi

Cüneyt Çakır'a bu hafta maç verilmedi.18029
  • Giriş : 26.01.2017 / 14:21:00

FİFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'a bu hafta maç verilmedi.

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Galatasaray-Kababükspor maçında verdiği penaltı nedeniyle gündeme oturan başarılı hakem Cüneyt Çakır, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında görev almayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 19. haftada oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklanırken, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'a maç verilmedi.

İşte haftanın hakemleri:

28 Ocak Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Galatasaray-Akhisar Belediyespor: Ali Palabıyık

29 Ocak Pazar:

13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor: Serkan Çınar

15.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor: Halis Özkahya

16.00 Trabzonspor-Gaziantepspor: Ümit Öztürk

19.00 Kayserispor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

30 Ocak Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor: Özgür Yankaya

20.00 Adanaspor-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım

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