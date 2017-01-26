Cüneyt Çakır'a bu hafta maç verilmedi
Galatasaray-Kababükspor maçında verdiği penaltı nedeniyle gündeme oturan başarılı hakem Cüneyt Çakır, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında görev almayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 19. haftada oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklanırken, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'a maç verilmedi.
İşte haftanın hakemleri:
28 Ocak Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Galatasaray-Akhisar Belediyespor: Ali Palabıyık
29 Ocak Pazar:
13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor: Serkan Çınar
15.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor: Halis Özkahya
16.00 Trabzonspor-Gaziantepspor: Ümit Öztürk
19.00 Kayserispor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
30 Ocak Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor: Özgür Yankaya
20.00 Adanaspor-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım
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