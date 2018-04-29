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Cüneyt Çakır'a Devler Ligi'nde kritik görev!

Cüneyt Çakır'a Devler Ligi'nde kritik görev!.18029
  • Giriş : 29.04.2018 / 13:02:00

FIFA kokartlı hakemimize Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir görev verildi.

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Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanşında oynanacak Real Madrid-Bayern Münih maçını hakem Cüneyt Çakır’ın yöneteceği açıklandı.

25 Nisan’da Almanya’da oynanan ilk maçı 2-1 kazanan Real Madrid, 1 Mayıs’ta rövanş karşılaşmasında Bayern Münih’i evinde ağırlayacak.

TSİ 21:45’te başlayacak maçı FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır’ın yöneteceği duyuruldu.

Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran, Tarık Ongun, Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mustafa Eyisoy olacak.

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