Cüneyt Çakır'a Devler Ligi'nde kritik görev!
Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanşında oynanacak Real Madrid-Bayern Münih maçını hakem Cüneyt Çakır’ın yöneteceği açıklandı.
25 Nisan’da Almanya’da oynanan ilk maçı 2-1 kazanan Real Madrid, 1 Mayıs’ta rövanş karşılaşmasında Bayern Münih’i evinde ağırlayacak.
TSİ 21:45’te başlayacak maçı FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır’ın yöneteceği duyuruldu.
Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran, Tarık Ongun, Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mustafa Eyisoy olacak.
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