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Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde dev maç!

Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde dev maç!.18029
  • Giriş : 18.02.2018 / 14:13:00

Hakem Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'ndaki Chelsea-Barcelona maçında düdük çalacak.

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Büyüyen Beşik

Chelsea ile Barcelona arasında salı akşamı oynanacak olan Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

Salı günü Stamford Bridge Stadı’nda 22.45'te başlayacak ilk maça atanan Çakır en son 6 yıl önce iki takım arasında oynanan yarı final karşılaşmasını yönetti.

Camp Nou’da oynanan ve 2-2 sona eren mücadelede Çakır, John Terry’i kırmızı kartla oyundan atmıştı.

Cüneyt Çakır bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında 3 maçta düdük çaldı.

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