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Cüneyt Çakır, Arap ekiplerinin maçını yönetecek

Cüneyt Çakır, Arap ekiplerinin maçını yönetecek.18029
  • Giriş : 15.12.2017 / 16:49:00

FİFA Kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Arap ekiplerinin maçını yönetecek.

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Beşik Modelleri

FİFA Kokartlı hakem Cüneyt Çakır'a Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'ndan davet geldi. Ünlü hakem Arap ekiplerinin maçını yönetecek.   

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Al Feiha ile Al Hilal takımları arasında 17 Aralık 2017 Pazar günü oynanacak ve TSİ 19.40'da başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'ndan Mohammed Alqarni olacak.

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