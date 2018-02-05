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Cüneyt Çakır Dünya Kupası'nda düdük çalacak

Cüneyt Çakır Dünya Kupası'nda düdük çalacak.18029
  • Giriş : 05.02.2018 / 16:26:00

FİFA Kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda düdük çalacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi. FİFA Kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda düdük çalacak.

Fiziksel yeterlilik testleri ve eğitim çalışmaları yapılacak seminerde  TFF Merkez Hakem Kurulu Danışmanı Roberto Rosetti, Dünya Kupası finallerinde  uygulanması planlanan Video Yardımcı Hakem sistemi ile ilgili hakemlere eğitim  verecek.

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