Cüneyt Çakır Dünya Kupası'nda düdük çalacak
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi. FİFA Kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda düdük çalacak.
Fiziksel yeterlilik testleri ve eğitim çalışmaları yapılacak seminerde TFF Merkez Hakem Kurulu Danışmanı Roberto Rosetti, Dünya Kupası finallerinde uygulanması planlanan Video Yardımcı Hakem sistemi ile ilgili hakemlere eğitim verecek.
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