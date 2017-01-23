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Cüneyt Çakır: Öyle bir şey sormadım

Cüneyt Çakır: Öyle bir şey sormadım.13380
  • Giriş : 23.01.2017 / 17:22:00

Son dönem verdiği kararlarla olay yaratan Cüneyt Çakır ile ilgili açıklama geldi.

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Karabükspor-Galatasaray maçında verdiği skandal kararla gündeme oturan Cüneyt Çakır'dan açıklama geldi. Cüneyt Çakır'a bir maç sonra tekrar  cezaya girdi.

İlk yarının son haftası oynanan Çaykur Rizespor- Osmanlıspor maçında yardımcısı Tarık Ongun’un uyarısıyla kaleci Karcemarskas’ın eline çarpan topa penaltı kararı veren ve bir hafta dinlendirilen Çakır, önceki gün oynanan Karabükspor-Galatasaray karşılaşmasındaki yönetimi nedeniyle de cezaya girdi.

FIFA kokartlı hakem, Galatasaray’ın Yasin ile attığı golden sonraki tutumu ile eleştirileri üzerine toplarken, ev sahibi takım lehine verdiği penaltı kararı ile de büyük tepki çekti.

Yasin’in golünden sonra orta sahayı işaret eden ancak Karabüksporlu futbolcular elle oynama itirazı sonrası santraya gitmeyen Çakır’ın, sarı-kırmızılı oyuncuya “golü elle mi attın?” diye sorduğu iddia edilmiş, görüntüler de bu eylemi doğrular nitelikte olmuştu.

Cüneyt Çakır’ın bu pozisyonla ilgili olarak, “Ben böyle bir şey sormadım. Karabüksporlu oyuncular beni o tarafa doğru yönlendirdi. Yasin de karşıma çıkıp top omzuma geldi, dedi” yakınışında bulunduğu öğrenildi.

Çakır’ın Galatasaray’ın golünde verdiği kararı doğru bulan gözlemci Necdet Erdilek’in, gol sonrası yaşanan olayları pozitif görmediği ve kamuoyunda oluşan “hakem golü futbolcuya sordu” algısının notuna olumsuz etki yaptığı bildirildi. Erdilek’in Karabükspor lehine verilen penaltı kararını da siyah-beyaz hataya soktuğu, FIFA kokartlı hakemin notunun 7.8’e düştüğü ifade edildi.

Bir haftalık dinlenmeden sonra ikinci kez ciddi hatalar yapan Çakır’ın asgari iki hafta daha cezaya girmesine kesin gözüyle bakıldığı kaydedildi.

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