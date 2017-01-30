D-100'de kamyon dehşeti: 1 ölü, 18 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde freni boşalan kamyon faciaya sebep oldu. 12 aracın birbirine girdiği kaza sonucu ortalık savaş alanına dönerken 1 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı.
Kaza, bugün öğle saatlerinde, D-100 Karayolu İstasyon Mahallesi Mevkii'nde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 41 L 9269 plakalı kamyon freninin boşalması sonucu önüne çıkan 2 araca çarptı. Arkadan gelen araçların da kazaya karışması sonucu 12 araç birbirine girdi. D-100 Karayolu savaş alanına dönerken, olay yerine itfaiye ve ambulanslar sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları çıkardı. 112 Acil ekipleri yaralılara müdahalede bulunarak Gebze ve Darıca'da bulunan hastanelere kaldırdı. Kazada, kamyonun çarpması sonucu hurdaya dönen araçta bulunan kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi ölürken, 18 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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