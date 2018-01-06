D-100'de kamyonet devrildi: 2 kişi yaralı
D-100 Karayolu Beşyol mevkii Ankara istikametine giden 34 FL 656 plakalı kamyonun demir bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Yan yolla ana yolu ayıran demir bariyerlere çarpan kamyonet devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Toker ve yanındaki Ferdi Furtuna'yı vatandaşlar araç içinden çıkarttı. Hafif şekilde yaralanan iki kişi özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.
TRT
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