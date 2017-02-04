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D.Bakır Bismil Belediyesi'ne kayyum atandı

D.Bakır Bismil Belediyesi'ne kayyum atandı.20630
  • Giriş : 04.02.2017 / 12:02:00

Diyarbakır'ın Bismil Belediyesi'ne kayyum atandığı öğrenildi.

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Bir belediyeye daha kayyum atandı. DBP'li eski Belediye Başkanı Cemile Eminoğlu'nun polis ekiplerince arandığı öğrenildi. Bismil Belediyesi'ne ise İçişleri Bakanlığınca İlçe Kaymakamı Turgay Gülenç kayyum olarak atandı.

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