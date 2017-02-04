D.Bakır Bismil Belediyesi'ne kayyum atandı
Bir belediyeye daha kayyum atandı. DBP'li eski Belediye Başkanı Cemile Eminoğlu'nun polis ekiplerince arandığı öğrenildi. Bismil Belediyesi'ne ise İçişleri Bakanlığınca İlçe Kaymakamı Turgay Gülenç kayyum olarak atandı.
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