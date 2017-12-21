D.Bakır'da 10 asker FETÖ'den tutuklandı
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan 26 muvazzaf askerden 10'u tutuklanarak cezaevine konuldu.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde subay olarak görev yapan ve terör örgütünün "mahrem yapılanması"nda faaliyet yürüttükleri, ifade beyanları, dijital incelemeler ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock içeriklerinin incelenmesi sonucu belirlenen 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 6 Aralık'ta 16 il ve KKTC'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay Murat Yalçın'ın da bulunduğu şüphelilerden 24'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sevk edildikleri adliyede savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Albay Murat Yalçın ile bir yarbay, bir binbaşı ve 7 üsteğmen tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 14'ü serbest bırakıldı.
NTV
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