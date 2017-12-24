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Dadaş Mehmet öldürüldü!

Dadaş Mehmet öldürüldü!.16139
  • Giriş : 24.12.2017 / 22:00:00

Genç Fenerbahçeliler grubunun bilindik isimlerinden Dadaş Mehmet'in öldürüldüğü öğrenildi.

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Dadaş Mehmet diye bilinen Mehmet Altunkaynak'ın maç izlediği sırada öldürüldüğü kaydedildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Haznedar Mahallesi Posta Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçını izlediği kahvehaneden çıkan Dadaş Mehmet olarak bilinen ve Genç Fenerbahçeliler grubunun önderlerinden olduğu öğrenilen Mehmet Altunkaynak, otomobilden inerek yakınına gelen bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Çağrılan ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Altunkaynak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, kendisine doğru 17 mermi ateş edilen Altunkaynak’ın, vücudunun çeşitli yerlerine 9 mermi isabet aldığı belirlendi. Altunkaynak’ın cenazesi otopsi için Adli tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis, güvenlik kamera kayıtlarından saldırganın kimliğini belirlemeye çalışıyor.

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