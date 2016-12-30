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DAEŞ'in videosu sahte mi?

DAEŞ'in videosu sahte mi?.23472
  • Giriş : 30.12.2016 / 11:46:00
  • Güncelleme : 30.12.2016 / 12:26:15

Bakanlar Kurulu, DAEŞ terör örgütü tarafından servis edilen 2 askerin şehit edildiği görüntülerin sahte olduğu üzerinde durdu.

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DAEŞ'in yayımladığı iki Türk askerinin şehit edildiği anları gösteren görüntüler için Bakanlar Kurulu'nda "sahte" denildi.

Bakanlar Kurulu'nun son yapılan toplantısında iki Türk askerine ait olduğu iddia edilen ve IŞİD tarafından internette yayımlanan görüntüler de tartışıldı. Toplantıda, "Bu görüntüler ile ilgili tüm teknik inceleme yapıldı. Görüntüler gerçek değil. Montaj da dahil bir takım oynamalar ile üretilmiş" bilgisi paylaşıldı.

ŞAMİL TAYYAR: O ASKER DAEŞ'Cİ

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, DAEŞ videosunda yakıldığı iddia edilen iki askerden birinin DAEŞ üyesi olduğunu, diğer askerin de Kilis'ten Suriye'ye kendisinin kaçmış olabileceğini iddia etti. Tayyar yakılma videolarının da TÜBİTAK'ın incelediğini söylemişti.

‘BİRİNİN TSK İLE İLGİSİ YOK’

Gaziantep Pusula gazetesine açıklamada bulunan Tayyar, yakıldığı iddia edilen isimlerden birisinin TSK’yla ilgisi olmadığını belirterek “Askeri kamuflaj içindeki Konya doğumlu olanı DAEŞ mensubudur. Askerle uzaktan yakında alakası yoktur” diye konuştu. İkinci isimle ilgili de ‘tartışmaların sürdüğünü’ ifade eden Tayyar, “Kilis karakolu’ndan giden birisi. Bu gönül rızasıyla mı yoksa kaçırıldı mı? Bu nokta araştırılıyor. Genel kanı kendisinin gittiği yönünde. Yürütülen çalışmanın resmi olarak bitmesi lazım” dedi.

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