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DAEŞ terör örgütü kadınları sahaya sürüyor

DAEŞ terör örgütü kadınları sahaya sürüyor.25709
  • Giriş : 08.02.2018 / 12:06:00

Eli kanlı terör örgütü DAEŞ, kadın teröristleri sahaya sürüyor.

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Dünyanın dört bir yanında kanlı eylemler gerçekleştiren terör örgütü DAEŞ'in lideri Ebubekir El Bağdadi'ye mektup yazan DAEŞ'li kadınlar erkekler gibi savaşmak istediklerini söyleyerek çatışmaya başladı.

İntikam almak ve erkekler gibi şehit olmak istediklerini öne süren kadınlar, mektupta şu ifadeleri kullandı:

“Açıkça ve dikkatleri çekmeden konuşmak istiyoruz. Bizim sorunumuz kız olmamız. Ancak diğer kızlar gibi değiliz ve bizim ilgimiz de onlardan farklı. Biz kılıçlarımızın gölgeleri üzerine ‘Allah’tan başka ilah yoktur!’ bayrağını çekmek istiyoruz. Ölüm bizim için hayat, hayat bizim için cihat!”

Mektuptan bir hafta sonra, Deyr ez Zor’daki DAEŞ’li kadınların çatışmaya girdiğini gösteren fotoğraflar sosyal medyada yayımlandı.

Şimdiye kadar DAEŞ’li kadın teröristlerin ellerine silah aldıkları pek görülmedi. Ancak terör örgütünün gazetesinin Ekim sayısında, kadınların çatışmalara doğrudan katılımının artık zorunlu görüldüğü belirtilmişti.

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