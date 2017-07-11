DAEŞ üyesi ABD'li astsubay tutuklandı!
Amerikan ordusunda büyük şok. Terör örgütü DAEŞ üyesi 34 yaşındaki Ikaika Erik Kang isim ABD'li astsubay, örgüte destek verdiği gerekçesiyle Hatvaii'de tutuklandı. Şoke eden gerçek FBI'in izlemesi sonucu öğrenildi.
Mahkemeye sunulan iddianameye göre İkaika Kang IŞİD'e malzeme desteği vermek, askeri belgeler ulaştırmak, IŞİD militanlarını eğitmeye çalışmak ve terör örgütü IŞİD'e bağlılık yemini etmek ile suçlanıyor.
MİLLİYET
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