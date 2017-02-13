Daha uzun süre etkili, komplikasyon riski daha düşük
Medikal estetik uygulamalarında uzun süredir kullanılan organik ip estetiği teknolojisinin geldiği son nokta olan PLA tread lift, kuvvetli etkisiyle daha derin katmanlara inerken, komplikasyon riskini de minimum seviyeye düşürüyor.
Adana Estelite Güzellik Merkezi kurucularından Dr. Can Mustafa Eren, medikal estetik alanında uzun zamandır adı duyulan organik ip teknolojisinin, yenilikleri ile sınırları zorladığını söyledi.
Her geçen gün yeni özelliklere sahip ipliklerin üretildiğini ifade eden Eren, son dönemde bunlara PLA tread liftin de eklendiğini belirtti. PLA’nın (Polilaktik asit) mısır, şeker kamışı ve buğday gibi nişasta zengini bitkisel kaynaklardan üretilen biyo-çözünür bir polimer olduğunu vurgulayan Eren, “PLA polimerleri ısıtılarak eritilir ve kalıplanarak ya da preslenerek istenilen şekil verilir. Nanoteknolojik olarak verilen kılçıklı şekil dokuya derinlemesine tutunmasını sağlar. FDA tarafından onay almış olan PLA, tıpta cerrahi branşlar tarafından eriyebilir dikiş malzemeleri olarak uzun yıllardır kullanılmaktadır” dedi.
ETKİNLİĞİ 2 YILDAN UZUN SÜRÜYOR
Dr. Can Mustafa Eren, diğer ip uygulamaları ile kıyaslandığında PLA tread liftin önemli artıları bulunduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti:
“PLA tread liftin diğer ip uygulamalarından en büyük farkı; etkinliğinin 2 yıldan uzun olması, dokuya daha derin tutunarak lifting etkisinin daha kuvvetli olması, daha derin katmanlara inerek kişinin kendi kollajen üretimini daha fazla tetiklemesinin yanı sıra; ip kalınlığı, manevra kabiliyeti, komplikasyon risklerinin daha düşük olması gibi nedenlerle daha çok tercih edilen bir uygulama olarak medikal estetik uygulamalar arasında yerini almıştır.”
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