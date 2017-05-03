Danıştay'dan Bahçeşehir gölet projesini iptal!
Danıştay, flaş bir karar vererek Başakşehir Belediye Başkanı'na verilen satış yetkisini kaldırdığını açıkladı.
2015'te ihaleye çıkan Bahçeşehir gölet projesiyle ilgili işte Danıştay 13. Dairesi’nin açıklaması:
“Danıştay 13.Dairesi'nin 24.02.2017 ve Danıştay 8.Dairesi'nin 01.11.2016 tarihli kararları ile Gölet inşaatının hiçbir hukuki dayanağı kalmadığı tespit ve tescil edilmiş olup bu hususta ayrıca ihale ve satış sonrası inşaat çalışmalarına ilişkin yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir."
DİĞER HABERLER
YSK acil toplandı! Karar açıklandı!
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), basında yer alan haberler üzerine toplandı.
Van'da zehirlenen 38 öğrenci hastanelik oldu
Van'da yedikleri yemekten zehirlenen 38 öğrenci hastanelik oldu.
Atalay Demirci'nin cezası belli oldu!
FETÖ'den yargılanan Atalay Demirci için istenen ceza belli oldu.
Bakanlıktan 'Rus general' açıklaması
Ardahan'da bulunan Rus generalin cesedi ile ilgili bakanlıktan açıklama geldi.