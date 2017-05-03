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Danıştay'dan Bahçeşehir gölet projesini iptal!

Danıştay'dan Bahçeşehir gölet projesini iptal!.32741
  • Giriş : 03.05.2017 / 20:05:00

Danıştay 13. Dairesi, gündemden düşmeyen Bahçeşehir gölet projesi için "iptal" kararı verdi.

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Danıştay, flaş bir karar vererek Başakşehir Belediye Başkanı'na verilen satış yetkisini kaldırdığını açıkladı.

2015'te ihaleye çıkan Bahçeşehir gölet projesiyle ilgili işte Danıştay 13. Dairesi’nin açıklaması:

“Danıştay 13.Dairesi'nin 24.02.2017 ve Danıştay 8.Dairesi'nin 01.11.2016 tarihli kararları ile Gölet inşaatının hiçbir hukuki dayanağı kalmadığı tespit ve tescil edilmiş olup bu hususta ayrıca ihale ve satış sonrası inşaat çalışmalarına ilişkin yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir."

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