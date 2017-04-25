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Danıştay'dan CHP'ye ret!

Danıştay'dan CHP'ye ret!.18452
  • Giriş : 25.04.2017 / 13:07:00
  • Güncelleme : 25.04.2017 / 13:09:48

Danıştay, CHP'nin Anayasa değişikliği referandumunun iptaline dair yaptığı başvuru hakkında karar verdi.

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Danıştay, CHP'nin Anayasa değişikliği referandumunun iptaline dair yaptığı başvuruyu reddetti. CHP, Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı iptal başvurusu reddediline sonucu geçtiğimiz hafta Danıştay'a taşıyıp yürütmeyi durdurma istemişti.

Danıştay'dan yapılan açıklamada, 'Karar verilmesine yer olmadığına hükmedildi, karar oy çokluğuyla ile alındı' denildi.

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