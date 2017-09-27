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Danıştay'dan flaş yaz saati kararı!

Danıştay'dan flaş yaz saati kararı!.16134
  • Giriş : 27.09.2017 / 15:12:00

Danıştay, tartışma yaratan yaz saati uygulaması tartışması hakkında kararını verdi.

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Geçtiğimiz yıl öğrencilere ve çalışanlara zor anlar yaşattığı gerekçesiyle kamuoyunda çok tartışılan yaz saati uygulaması için karar verildi. Danıştay, yaz saati uygulamasını kalıcı hale getiren Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Türkiye 27 Mart 2016 tarihinde son kez yaz saati uygulaması için saatleri ayarladıktan sonra bir daha "doğal saat" olarak da bilinen kış saati kullanılmamıştı.

Burcu Berent adlı vatandaş buna itiraz ederek Başbakanlık ve Enerji Bakanlığı'na karşı dava açmıştı.

Danıştay Onuncu Dairesi yeni uygulamanın yürütmenin durdurulması talebini reddetmişti.

Berent'in buna da itiraz etmesi üzerine konu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na gitti.

Kurul, 14 Eylül tarihinde oy çokluğuyla aldığı ve bugün açıklanan kararıyla yürütmeyi durdurdu.

Kararda, 697 sayılı kanuna göre Bakanlar Kurulu'nun başlangıç ve bitiş tarihlerini belirterek yaz saati uygulamakla yetkilendirildiği, söz konusu karar ile bu yetki kullanımının aşılıp yaz saatinin kalıcı kılındığı belirtildi.

Danıştay kararı, hükümetin dava konusu uygulamayı durdurmasını gerektiriyor.

Buna karşın hükümet, 697 sayılı kanunu iptal eden yeni bir kanun çıkararak yaz saati uygulamasını bir kez daha kalıcı hale getirebilir.

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