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Darbe davasında yoğun güvenlik

Darbe davasında yoğun güvenlik.6891
  • Giriş : 28.12.2016 / 14:02:00

Darbe girişimi duruşmasının ikinci gününde yine sıkı güvenlik önlemleri alındı.

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15 Temmuz başarısız darbe girişimi davasının ikinci duruşmasında alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti. Mahkemeye yakın camilerin minarelerine keskin nişancıların yerleştirildiği görüldü.

Yargılananlar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı korumak için Huber Köşkü'ne gitme talimatı aldığı halde dinlemeyen polisler de var.

Tutuklu sanıklardan, suçlamaları kabul etmeyen Adil Tiftik savunmasında, Sarıyer Koruma Büro Amirliğinde görev yaptığını, 15 Temmuz günü sabah çalıştığını, mesaisinin ardından eve gittiğini belirterek akşam saat 21.00 civarında televizyonda bir hareketlilik olduğunu gördüğünü anlattı.

Sanık Tiftik, televizyonda gördüklerine önce anlam veremediğini ifade ederek, savunmasına şöyle devam etti:

''Saat 22.00 civarında WhatsApp amirler grubumuzdan müdür yardımcımız 'Amirler beni arasın' diye mesaj attı. Aradım, 15 saniye görüştük. 'Galiba darbe oluyor, personeline sahip çık' dedi. Şok olduk, anlam veremedik. Televizyonlardan takibe başladık. Çocuğum engellidir benim, daha önce ateşi 40'a çıktığı için yoğun bakımda kaldı. Rahatsızlığı da devam ediyordu. Arayan büro amirlerine 'Duyarlı olun, çelik yeleklerinizi giyin' şeklinde talimatlar verdim. Gece boyunca tarafıma herhangi bir talimat verilmedi. Çocuğumun hastalığını bildikleri için. Sabah saat 05.00-06.00 gibi çocuğumun rahatsızlığı hafifledi. İlçe Emniyet Müdürlüğüne gittim. Arkadaşlarla 2 saat durumu değerlendirdik, o gün izinli olmama rağmen kendim gittim. Sabah 08.00'de Huber Köşkü'ne görevlendirildim. Gittim, gece geç saatlere kadar kaldım. Hiçbir yere ayrılmadım, görevimi yaptım."

''Askerler gelirse, direnmeyin, silahlarınızı teslim edin'' şeklinde bir cümle kullandığı yönündeki iddialar için ise sanık Tiftik, "İfade sahipleri bunu benden duymadı. Herkes birbirinden duymuş." diyerek, iddiaları reddetti.

JANDARMA KUŞ UÇURMUYOR

4 gün devam edecek dava için duruşma salonun çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri cezaevine gelen araçların geçişini kontrollü olarak izin verdi. Bölgeye giren araçlar eğitimli köpekler eşliğinde aramadan geçirildi.

Ayrıca çeşitli noktalara keskin nişancılar yerleştirilerek olabilecek olumsuzluklara karşı önlem alındı. Duruşma salonuna giriş çıkışlar da yoğun güvenlik önlemi içerisinde gerçekleşirken Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu’nda jandarma ekipleri kuş uçurmuyor.

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