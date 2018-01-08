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Darbeci asker gözaltına alındı

Darbeci asker gözaltına alındı.20044
  • Giriş : 08.01.2018 / 15:34:00

Yunanistan'a kaçan darbeci asker Özkaynakçı gözaltına alındı.

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15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Yunanistan'a kaçan darbeci asker Özkaynakçı gözaltına alındı.

Yunanistan'a kaçan ve başvurusu durdurulan darbeci asker Süleyman Özkaynakçı yeniden gözaltına alındı.

Atina İdari Istinaf Mahkemesi’nin 9. Dairesi, darbeci yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı’ya tanınan iltica hakkının geçici olarak durdurulmasına ilişkin Yunan hükümetinin talebini kabul etmişti.

Darbeci Özkaynakçı’ye tanınan iltica hakkı geçici olarak durduruldu. İdari İstinaf Mahkemesi, kararını “kamu çıkarını göz önüne alarak” verdiğini açıklamıştı.

Yunanistana kaçan darbeci asker Özkaynakçı gözaltına alındı

Yunan hükümetinin Özkaynakçı’ya tanının iltica hakkının iptali için yaptığı başvuru ise 15 Şubat’ta aynı mahkemede görüşülecek.

NE OLMUŞTU?

Yunanistan siyasi sığınma komitesi, sekiz darbeci askerden birinin iltica talebini kabul etmişti.

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Binbaşı Gencay Büyük, Binbaşı Ahmet Güzel, Yüzbaşı Abdullah Yetik, Yüzbaşı Feridun Çoban, Yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı, Yüzbaşı Uğur Uçan, Başçavuş Bilal Kurugül veBaşçavuş Mesut Fırat helikopterle Yunanistan'a kaçmıştı.

Ankara ve Atina'yı yaklaşık bir buçuk yıldır karşı karşıya getiren kriz, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aralık ayı başında Yunanistan'a yaptığı tarihi ziyarette gündeme gelmişti.

Yunanistan mahkemeleri daha önce verdiği kararlarda Türkiye'nin iade talebini birçok kez reddetmişti. Firari askerler, Türkiye'de de yargılanıyor.

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