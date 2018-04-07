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Darbeci generale FETÖ'den müebbet

Darbeci generale FETÖ'den müebbet.15978
  • Giriş : 07.04.2018 / 08:48:00

Darbeci Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken'e FETÖ'den müebbet verildi.

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Sepet Beşik

15 Temmuz'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın kalkıştığı darbe girişiminde Samsun Garnizon Komutanı sıfatıyla kalkışmaya destek veren Mehmet Şükrü Eken'in cezası belli oldu.

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında Eken hakkında müebbet hapis cezası kararı verildi. Diğer taraftan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ bağlantılı TRT çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi.

Ankara, İstanbul, Denizli ve Adıyaman'da düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 19 kişiden 8'i yakalandı. Firari durumdaki 11 kişinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Daha önce ihraç edilen firari emniyet müdür H.Y. ile kurmay yarbay M.E.C. Kayseri'de yakalandı.
Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz gözaltına alındı.
FETÖ'nün hâkim-savcılarına yönelik 25 kişi 18 ilde operasyon başlatıldı.
Edirne'de yurtdışına kaçarken yakalanan çift, getirildikleri Kars'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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