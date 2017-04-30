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Darbeci hainler merdivenle kaçmış

Darbeci hainler merdivenle kaçmış.21750
  • Giriş : 30.04.2017 / 09:12:00

15 Temmuz'da darbeye yeltenen hainlerin girişim başarısız olunca merdivenle karargahtan kaçışa geçtiği belgelendi.

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Darbecilerin hevesi kursağında kalmış. Girişimin başarısız olduğu, halkın sokaklara döküldüğünü gören hainler, merdivenle can havli kaçmaya başlamış.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı Karargahı’ndaki askerlerin, sabaha karşı sivil polislerin yardımıyla demir korkuluklara dayadıkları merdiveni kullanarak kaçma anına ilişkin fotoğraflar ortaya çıktı. FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında incelenen Genelkurmay Başkanlığı Karargahı’ndaki güvenlik kamera kayıtlarından elde edilen fotoğraflar, darbe teşebbüsü sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin 221 sanık hakkında Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen “çatı iddianamesi”nin eklerinde yer aldı.

KARARGAHTAN POLİS AKADEMİSİNE

Genelkurmay Başkanlığı kuzey nizamiyesinin dış cephesinden Yahya Galip Caddesi’nin Milli Müdafaa Caddesi istikametini gösteren kamera kayıtlarına, elindeki silahla kamuflajlı bir askerin 16 Temmuz saat 09.34’te demir parmaklıklardan çıkıp koşarak Polis Akademisine doğru gitmesi yansıdı. İkinci askerin de aynı istikamete doğru koşma anının yer aldığı kayıtlarda, bu iki askerin bir sivilin yardımıyla demir parmaklıklara merdiven dayadıkları tespit edildi.

KAÇMALARINA YARDIM ETTİLER

Güvenlik kameralarından elde edilen fotoğraflarda, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı’nın demir parmaklıklarına dayanan merdivenden, çok sayıda kamuflajlı asker ve sivil kıyafetli bir kişinin çıkarak kışlayı terk ettikleri, bu sırada yolun karşısındaki sivil polisin onları yönlendirdiği ve iki sivil polisin kışlaya iki merdiven daha uzatarak askerlerin çıkışını kolaylaştırdıkları görülüyor.

Polislere 2. dalga operasyon geliyor

Hala ve teyzelere de maaş yolda!

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