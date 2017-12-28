Facebook Twitter Rss

Darbeci komutanlara müebbet!

Darbeci komutanlara müebbet!.18863
  • Giriş : 28.12.2017 / 17:46:00

FETÖ davasında yargılanan komutanların cezası belli oldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması davası kapsamında Edirne'de yargılanan 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı ve rütbesi alınan 3 komutana hapis cezası verildi.

Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına,  tutuklu sanıklar eski tuğgeneral Arı, Bülent Yılancı, Ali Soylu, Ramazan Altun,  Ekrem Tekinaslan, Kağan Kaya ve İsmet Sezgin ile tutuksuz sanıklar ve avukatları  hazır bulundu.

Karardan önce sanıklara son sözleri soruldu. Sanık Arı, "Kanunsuz emir  almadım ve vermedim, Suç işlemedim. Vicdanınızın sesini dinleyerek cesur bir  karar verin lütfen." dedi.

Tekinaslan ise darbenin hiçbir şekilde parçası olmadığını ileri  sürerek "Sadece mahkemenize hesap veriyorum, vicdanıma hesap vermiyorum.  Adaletinizle bin yaşayın." diye konuştu.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ve  beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Tuğgeneral Arı, Ramazan Altun ve Ekrem  Tekinaslan'a "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini  yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Heyet ayrıca, İsmet Sezgin'e 7 yıl 6 ay, Sinan Çamur'a 6 yıl 3 ay,  Bülent Yılancı, Kaan Kaya ve Ali Soylu'ya 1 yıl 6 ay, Furkan Avcı ve Oğuzhan  Çevik'e 1 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Avcı ve Çevik'in etkin  pişmanlıktan yararlandıkları için hüküm geriye bırakıldı.

Tutuksuz yargılanan sanıklar Ali Koç, Ayhan Atasoy, Ercan Çıkar, Harun  Kiraz, İlhan Pekçur, Mehmet Sağlık, Mustafa Gençay, Oğuz Özcan, Özhan Yurduğüzel,  Şeref Karataş, Tahsin Arda Karabiber ve Zafer Dağdeviren üzerine atılı suçları  işlediklerine  dair suç suç varlığını ortaya koyacak  herhangi bir kasıtlarının  varlığının saptanamadığından beraat etmelerine karar verildi.

Mahkeme Başkanı, Arı, Tekinaslan, Altun ve Sezgin'in, verilen ceza  süreleri dikkate alınarak tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

TRT

Erdoğan'ın sözlerine Rusya'dan yanıt!

Elektriğe yüzde 8,8'lik zam

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Kabil'de meydana gelen saldırı hakkında açıklama yayınladı.

ABD'den açıklama geldi!

ABD'den açıklama geldi!

Amerika Birleşik Devletleri'nden vize krizi ile ilgili açıklama geldi.

 

Bahçelievler soruşturmasında 11 tutuklama

Bahçelievler soruşturmasında 11 tutuklama

İstanbul Bahçelievler'de patlayıcı yüklü minibüs soruşturmasında 11 kişi tutuklandı.

Rus Savaş gemisi Çanakkale'den geçti!

Rus Savaş gemisi Çanakkale'den geçti!

Rus Donanması'na ait 158 borda numaralı savaş gemisi Çanakkale'den geçti.

 

Türk seddi için geri sayım

Türk seddi için geri sayım

Sınır hattmızda yüzlerce kilometre örülen duvarda sona yaklaşıldı.

Bakan'dan deprem uyarısı!

Bakan'dan deprem uyarısı!

Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki, beklenen depremle ilgili açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya