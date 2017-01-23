Darbeciler TRT'den panikle kaçmışlar
15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olduğunu anlayan darbeci askerlerin TRT binasından kaçış görüntüsü ortaya çıktı.
Beşiktaş kulübünün de darbe gecesi Vodafone Arena'ya helikopterle inen darbecilerle ilgili çimlere zarar verdikleri iddiası ile şikayetçi oldukları belirtildi.
Hazırlanan iddianamede Vodafone Arena Stadı’na toplamda 3 helikopterin iniş yaptığı, 2 sorti ile toplamda 43 asker ve 3 sivil teknik personelin stada indirildiği anlatıldı.
Hazırlanan iddianamede Beşiktaş Jimlastik Kulübü de müşteki olarak yer aldı. Savcılığa şikayet dilekçesi sunan kulüp, darbecilerin stadın çimlerine iniş yaptıkları stadın güvenlik görevlilerini silah zoruyla etkisiz hale getirdiklerini belirtildi.
Darbecilerin stad çimlerini ve stad çıkışına kadar bazı eşyaları da tahrip ettiği şikayet dilekçesinde yer aldı.
‘POLİSLER GERÇEK DEĞİL’ DİYE KANDIRDILAR
Vodafone Arena Stadı’na inip buradan TRT binasına giden erlerin ifadeleri de iddianamede yer aldı. Erler ifadelerinde komutanlarının kendilerini, “Polisler gerçek polis değil. Polis araçları içeri girmeye çalışırsa vurun. Toplananlar da PKK yandaşı” diyerek kandırdığını anlattı. Bir er ise ifadesinde Teğmen Mustafa T.’nin kendisine, “Bu saatten sonra babam girse ateş ederim. Siz de ateş edin. Emirlere uyun. Öbür dünyadaki günahlarınızı ben üstleniyorum” dediğini anlattı.
Er Burak K. Teğmen Mustafa T.’ye, “Ben ateş etmem” dediğinde ise, T.’nin, “Sen vatan hainisin” dediğini söyledi. Ayrıca toplanan kalabalığın kim olduğunu başka bir komutanına sorduğunu anlatan Burak K., “Bunlar PKK’lı bir kısmı da paralelci” dediğini belirtti.
KAÇAN ASKERLER KAMERADA
İddianamede ayrıca darbe girişiminin başarısız olmasının ardından 2 askerin TRT binasından kaçış görüntüleri de yer aldı. Görüntülerde sivil giyimli olan 2 kişinin otomatik cam kapıyı bir süre zorladıkları ve kapısı esneterek kaçtıkları görülüyor
HÜRRİYET
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