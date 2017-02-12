Darbecilerin hedefinde Bakanlar vardı
Darbeci askerler, başarısız 15 Temmuz girişimleri eğer başarıya ulaşsaydı Bakanların evlerini bombalamayı planlıyordu. Ancak planları bozulunca hayalleri suya düştü.
Ankara’da alçak uçuş yapan pilotların kullandığı F-16’ların hedefinde Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da olduğu ortaya çıktı.
SÖNMEZATEŞ VERDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmasında tutuklanan Yüzbaşı Ali Pehlivan’ın verdiği ifadeden yola çıkarak 15 Temmuz gecesi hedef alınan yerlerin koordinatlarını tek tek tespit etti. FETÖ mensubu olduğunu ve örgüt lehine faaliyetlerde bulunduğunu itiraf eden Pehlivan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişimini yöneten ve eski Tuğgeneral Gökhan Sönmezateş’le 9 Temmuz’da yaptığı görüşmede 15 Temmuz gecesi hedef seçilen adresleri öğrendiğini söyledi. Pehlivan ifadesinde, “MİT Müsteşarlığı, Polis Özel Harekat Merkezi, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Dikmen Vadisi’nde özelliğini bilmediğim iki blok, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Türk Telekom, TÜRKSAT, İstanbul’daki orduevleri ve Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nün ekran resimlerini aldık. Sönmezateş, bu resimlerin altına koordinatlarını yazmamı istedi” dedi.
SAVCILIK BELİRLEDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu ifade üzerine, darbecilerin koordinatlarını çıkardığı Dikmen Vadisi’ndeki iki binada, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ikamet ettiğini belirledi.
KAÇIRILACAKLAR LİSTESİNDEYDİLER
FETÖ soruşturması kapsamında darbeci Kurmay Albay Murat Korkmaz’ın Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndaki odasında yapılan aramada ise Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşka nlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Mustafa Varank’ın isim ve adreslerinin yazılı olduğu not bulundu. Yapılan araştırmada notun kaçırılması planlanan isimler listesi olduğu tespit edildi. Murat Korkmaz Genelkurmay Karargahı’na işgal etmeye çalışan askerler arasındaydı.
STAR
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