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Darende Kaymakamı ve eşi gözaltında

Darende Kaymakamı ve eşi gözaltında.18868
  • Giriş : 16.02.2017 / 15:19:00

Darende Kaymakamı Ali Türk ve öğretmen eşi gözaltına alındı.

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Darende Kaymakamı Ali Türk ile eşi gözaltı alındı. Gözaltına alınma nedeninin Fethullahçı Terör Örgütü'nün iletişim sistemi olan ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında aranan bir firari öğretmen de yakalandı.

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında, örgütün şifreli  haberleşme programı "ByLock" kullandığı gerekçesiyle Darende Kaymakamı Ali Türk  ile öğretmen eşi ve bir iş adamı gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik  soruşturma kapsamında, Darende Kaymakamı Türk hakkında örgütün şifreli haberleşme  programı "ByLock" kullandığı gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.

Kaymakam Türk, evinde yapılan aramanın ardından gözaltına alındı. Eşi  ise Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına  alınarak emniyete götürüldü.

Yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında ayrıca Malatya'da bir iş  adamı da gözaltına alındı.

Öte yandan, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca firari olarak aranan  FETÖ/PDY'ye ait özel okullarda görev yaptığı belirlenen bir öğretmen de Arguvan  ilçesinde yakalandı.

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