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Davetliler fotoğraf çekti, düğün iptal oldu!

Davetliler fotoğraf çekti, düğün iptal oldu!.13586
  • Giriş : 01.07.2018 / 09:18:00

Gebze'de bir düğünde anlaşma yapılan fotoğrafçının başka kimsenin görüntü almamasını istemesi, düğünün iptal olmasına neden oldu.

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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir düğünde trajikomik olaylar yaşandı. Çalan müzik eşliğinde kendini halaya kaptıran davetliler bir anda müziğin kesilmesi, ışıkların kapatılmasıyla büyük şok yaşadı. Gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Bazı davetlilerin fotoğraf çekmesine öfkelenen salon fotoğrafçısı ve çalışanları, 'Kimse fotoğraf çekmeyecekti" diyerek düğün sahiplerinin üzerine yürüdü.

Çıkan olaylar sebebiyle düğün iptal oldu. Dakikalar önce pistte göbek atan davetliler bir anda kendilerini salon dışında buldu.

Sadece bir davetlinin cep telefonuyla fotoğraf çekmesi yüzünden düğünü iptal olan gelin ve damat soluğu mahkemede aldı. Damat ile gelinin babaları, tüketici mahkemesinde açtığı davada, düğün günü misafirlerin fotoğraf çekmesi üzerine, salon işletmecisi ve fotoğrafçısının müziği, ışıkları kapatarak düğünü iptal ettiklerini, 'Hani kimse fotoğraf çekmeyecekti' diyerek ailelerinin üzerine saldırdıklarını öne sürdü.

Davacı dünürler, hakaret ve tehditlerde bulunan salon çalışanlarının bütün davetlileri mekan dışına çıkardıklarını belirterek; düğünün gerçekleşmesi için yapılan ve iptal edilmesi yüzünden kuaför masrafları, davetlilerin nakli için yapılan ulaşım-servis ücretleri, gelinlik-damatlık masraflarının tarafına iadesini talep etti. Davacı dünürler, takılamayan takılar ve organizasyon için ödenen sözleşme bedeli sebebiyle maddi zararlarının büyük olduğunu kaydetti. Dünürler, 21 bin 700 TL maddi tazminat ile 100 bin TL manevi tazminatın kendilerine ödenmesini talep etti. Davacı salon işletmecisi ve fotoğrafçı ise iddiaları reddetti. 

TGRT

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