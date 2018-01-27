David Copperfield'a cinsel taciz suçlaması
Dünyada yaptığı gösterilerle tanınan Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı ilizyonist David Copperfield, cinsel tacizle suçlanıyor. Copperfield'e bu suçlamayı yapan ise eski manken Britney Lewis.
Eski manken Brittney Lewis, 1988 yılında henüz 17 yaşındayken David Copperfield'in kendisine uyuşturucu vererek, cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti.
Lewis, bir bara gittiklerini, ünlü illüzyonistin burada içkisine bir şeyler attığını söyledi.
Vatan Gazetesi'nin haberine göre; eski model, "Yüzümü öpüyordu. Hatırladığım tek şey kafasının aşağılara doğru inmesiydi. Tamamen aşağı indiğinde bilincimi kaybettim" ifadelerini kullandı.
VATAN
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