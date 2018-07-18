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David Ospina, Beşiktaş'a imza atmak üzere

David Ospina, Beşiktaş'a imza atmak üzere.13647
  • Giriş : 18.07.2018 / 14:55:00

Golcü oyuncu David Ospina, Beşiktaş ile imza atmak üzere.

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Büyüyen Beşik

Kolombiya'dan Beşiktaş ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi. Gazeteci Jaramillo, David Ospina'nın Beşiktaş'la anlaştığını öne sürdü.

Sevilla ve Napoli'nin de Kolombiyalı kaleciyle ilgilendiğini belirten Jaramillo, "Şu anki durum itibariyle Ospina'nın yolu Beşiktaş'a çıkıyor" yazdı.

Kolombiyalı gazeteci, Ospina'nın Oscar Cordoba ve Pedro Franco'nun yolunu izleyerek Beşiktaş'a imza atacağını öne sürdü.

Fenerbahçe'nin de geçen yıldan bu yana yakından ilgilendiği Arsenal kalecisi, Dünya Kupası'nda Kolombiya formasıyla 4 maç oynamıştı.

Bu haberler Beşiktaş'ın Fabri'yi satacağı iddialarını kuvvetlendirdi. İtalya'nın Napoli ekibi ve İngiltere'den Fulham, İspanyol kaleciyle yakından ilgileniyor.

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