David Ospina, Beşiktaş'a imza atmak üzere
Kolombiya'dan Beşiktaş ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi. Gazeteci Jaramillo, David Ospina'nın Beşiktaş'la anlaştığını öne sürdü.
Sevilla ve Napoli'nin de Kolombiyalı kaleciyle ilgilendiğini belirten Jaramillo, "Şu anki durum itibariyle Ospina'nın yolu Beşiktaş'a çıkıyor" yazdı.
Kolombiyalı gazeteci, Ospina'nın Oscar Cordoba ve Pedro Franco'nun yolunu izleyerek Beşiktaş'a imza atacağını öne sürdü.
Fenerbahçe'nin de geçen yıldan bu yana yakından ilgilendiği Arsenal kalecisi, Dünya Kupası'nda Kolombiya formasıyla 4 maç oynamıştı.
Bu haberler Beşiktaş'ın Fabri'yi satacağı iddialarını kuvvetlendirdi. İtalya'nın Napoli ekibi ve İngiltere'den Fulham, İspanyol kaleciyle yakından ilgileniyor.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Eski Fenerbahçeli Emenike İstanbul'da
Eski Fenerbahçeli oyuncu Emenike, transfer için İstanbul'a geldi.
İşte futbolcu Tarık Çamdal'ın yeni adresi
Galatasaray ile yollarını ayıran futbolcu Tarık Çamdal'ın yeni adresi belli oldu.
Gökhan Töre'den kötü haber! Yine sakatlandı
Golcü oyuncu Gökhan Töre'nin sakatlığının yeniden nüksettiği öğrenildi.
Fikret Orman, Vida'nın fiyatını belirledi
Golcü oyuncu Vida için fiyatı Başkan Fikret Orman belirledi.
Beşiktaş'ta Babel krizi giderek büyüyor
Beşiktaş'ta golcü oyuncu Babel ile ilgili kriz giderek büyüyor.
Teknik adam Şenol Güneş küplere bindi
Beşiktaş'ın tecrübeli Teknik Direktörü Şenol Güneş, küplere bindi.