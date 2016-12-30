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Davutoğlu açıkladı! Ameliyattan çıktı!

Davutoğlu açıkladı! Ameliyattan çıktı!.16019
  • Giriş : 30.12.2016 / 16:22:00

Davutoğlu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'ın ameliyattan çıktığını belirtti.

Davutoğlu, doktorların verdiği bilgiye göre durumunun gayet iyi olduğunu ve yeniden Meclis Başkanlığı kürsüsünde görüleceğini söyledi.

Eski Başbakan Davutoğlu ve eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TBMM Başkanı Kahraman'ın tedavi gördüğü Güven Hastanesine geldi. Davutoğlu ve Yıldız, Kahraman'ın sağlık durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı.

TBMM Başkanı Kahraman'a şifa dileyen eski Başbakan Davutoğlu, "Kendisi çok kadim dostumuzdur. Hepimizin ağabeyi konumundaydı. Sadece Meclis Başkanı olduktan sonra değil onun öncesinde, gençlik yıllarından beri beraberdik. Dünyanın en zarif, en nazik, en iyi kalpli insanlarından biriydi. Ülkemize geçmişte Kültür Bakanı, son bir iki yıldır da Meclis Başkanı olarak çok büyük hizmetler yaptı. Herkes onun ahlakını, meziyetlerini bilir." diye konuştu.

Kahraman'ın ailesi ve doktorlarıyla görüştüğünü ifade eden Davutoğlu, "Elhamdülillah ameliyattan salimen çıktı. Durumu da doktorlarımızın verdiği bilgiye göre gayet iyi. İnşallah her zaman o nezih ve güzel üslubunu Meclis Başkanlığı kürsüsünden duyabileceğiz. Allah ona, millete hizmet etme yolunda güç versin." şeklinde konuştu.

Taner Yıldız ise Kahraman'ın ameliyatının başarılı geçtiğini doktorlarından öğrendiklerini belirterek, ameliyatın yaklaşık 5 saat sürdüğünü söyledi.

Yıldız, Kahraman'ın şu anki sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini aldıklarını kaydederek, "Tabii ki bir yoğun bakım dönemi geçireceğinden bahsedildi. Allah şifalar versin. Meclis Başkanımızın Türkiye siyasetinin istikrarına yapmış olduğu katkı ve politikalar Türkiye için önemli." dedi.

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