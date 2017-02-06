DDK'dan flaş FETÖ raporu!
Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı olup örgütlenme hareketlerinin gerçekleştirdiği 100 ülkedeki okullar Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK) tarafından tespit edildi. Söz konusu okullarla ilgili Orta Asya ve Afrika'daki ülkelerle bilgi paylaşımı yapıldı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla FETÖ’yü araştırmaya başlayan DDK, örgütün dünya genelinde Rusya ve Çin dışında organize olduğunu tespit etti. DDK, FETÖ’nün küresel yapılanmasını ve örgütün karanlık yüzünü deşifre etmek için şema da hazırlıyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından derinleştirilen incelemelere göre FETÖ’nün 100’den fazla ülkede okullar ve kültür merkezleri aracılığıyla örgütlendiği belirlendi. Darbe girişiminden sonra bu yöndeki çalışmalara hız veren DDK, FETÖ’nün en fazla Afrika ve Orta Asya ülkelerinde organize olduğunu ortaya çıkardı.
DDK, bu kapsamda kamu kurumlarıyla ortaklaşa ABD, Afrika, Orta Asya ülkelerinden FETÖ’nün temizlenmesi ve finans kaynaklarının kurutulması için çalışma başlattı.
ÜLKELERE DE ANLATILIYOR
Türkiye’de darbe girişiminde bulunan bu örgüte karşı çalışmalarda karşılıklı bilgi paylaşımı yapılırken, FETÖ’nün kurumlara sızma gibi yönleri, yayıldığı ülkelerdeki muhataplara anlatılıyor. DDK, örgüt okullarının kapatılması amacıyla Maarif Vakfı ile işbirliği yapıyor.
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