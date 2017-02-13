DEAŞ'a darbe! 13 yönetici öldürüldü!
Irak Ordusu, DEAŞ'a karşı mücadele kapsamında gerçekleştirdiği hava operasyonlarında örgüte ağır darbe vurulduğunu duyurdu. Açıklamaya göre terör örgütünün lideri Bağdadi'nin toplantı yerine hava saldırısı düzenlendi ve örgütün üst düzey 13 yönetici öldürüldü.
IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi’nin diğer IŞİD liderleri ile toplantı yapacağı istihbaratı üzerine Irak Hava Kuvvetleri, toplantının yapıldığı binaya hava saldırısı düzenledi.
Yapılan açıklamada öldürülen IŞİD’li liderlerin isimleri arasında Bağdadi’nin adı bulunmuyor.
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