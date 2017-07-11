DEAŞ Bağdadi'nin ölümünü doğruladı
Dünyanın dört bir yanında kanlı eylemler gerçekleştiren DEAŞ terör örgütünün lideri Bağdadi'nin ölümü örgüt tarafından doğrulandı.
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