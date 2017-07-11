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DEAŞ Bağdadi'nin ölümünü doğruladı

DEAŞ Bağdadi'nin ölümünü doğruladı.19033
  • Giriş : 11.07.2017 / 11:50:00

DEAŞ terör örgütü lideri Bağdadi'nin ölümü örgüt tarafından doğrulandı.

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Dünyanın dört bir yanında kanlı eylemler gerçekleştiren DEAŞ terör örgütünün lideri Bağdadi'nin ölümü örgüt tarafından doğrulandı.

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