DEAŞ, CHP'nin yürüyüşüne saldıracaktı
Partili Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları soruşturması kapsamında tutuklanması sonrası Cumhuriyetçi Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne terör örgütü DEAŞ'ın saldıracağı belirlendi.
Öte yandan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı yürüyüşte 21. güne girilirken, D-100 karayolu İstanbul istikameti güvenlik sebebiyle ilk kez tamamen trafiğe kapatıldı. Yürüyüşe saldırı olacağı ihbarı üzerine güvenlik önlemleri arttırıldı. Bugün alınan yeni karar doğrultusunda adalet yürüyüşü farklı bir sistemde devam edecek. Bu sistem, normalde yürüyüş yapılırken araç trafiğine açılan tek şeriti kapatıyor. Durum böyle olunca kapanan yollar, oluşan trafik gideceği yere ulaşamayan vatandaşları çileden çıkarttı. Vatandaşlar kapanan yollara tepki gösterirken D-100’de ters şeritten gitmeye çalışanlar da oldu. Adalet yürüyüşünün güvenliğini sağlayan çevik kuvvet ve polis teşkilatı saat 11.00 da kapanan Körfez’in Şirinyalı mevkii D-100 karayolunu 4 saat sonra belli bir yere kadar açacaklarını belirttiler.
TRT
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