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DEAŞ El Bab'da kapana kıstırıldı

DEAŞ El Bab'da kapana kıstırıldı.17616
  • Giriş : 31.01.2017 / 08:35:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, başarı ile devam eden operasyon hakkında bilgi verdi.

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Türkiye'nin sınır hattını terörist saldırılardan korumak için Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'nın 160. gününde El Bab ile terör örgütü DEAŞ'a destek veren grupların bağlantısının keesildiği öğrenildi.

Fırat Kalkanı Harekatı’nda 160 gün geride kalırken, El Bab’da DEAŞ için çember daralıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, El Bab ilçe merkezinin kuzey ve batı sınırlarını kontrol altına aldı. İlçede kontrolü kaybetme tehlikesini iyice hisseden DEAŞ ise Bab-Kadiran yolunda Al-Albi mezrası yakınlarında istihkâm çalışmaları yürüterek direnişini sürdürmeye çalışıyor.

El Bab bölgesinde hareketli günler yaşanırken TSK ile ÖSO, 9 Aralık’ta başlayan El Bab operasyonunda, ilçe merkezine ilerleyişini hızlandırdı.

DEAŞ’ın ilçe ve çevresinde Zemzem, Fatma Al-Zahra, Senter kavşağı, Al Sani kavşağı, Hürriyet Sahası, Rai kavşağı, Otogar, Asfur ve Al-Rahib sokağı gibi bölgeler ile Kabasin girişi ve Al-Muhallak Al-Şimali’ye bombalı tuzaklar ve mayın döşediği tespit edilmişti. Tuzaklanan patlayıcıların etkisiz hale getirilmesiyle muhaliflerin önü açıldı.

El Bab’ın kuzeydoğusundaki Suflaniyah ve Kabr El Mukri yerleşim birimlerinin ardından, ilçe merkezini çevreleyen mahallerde de kontrol sağlandı. DEAŞ mensubu teröristlerin bir bölümü El Bab’ın kuzeyindeki Kabaşin’de kapana kıstırıldı. Kabaşin’in kuşatılmasıyla, burada terörist grupların El Bab’a destek vermesinin önü kesildi.

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