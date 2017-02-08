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DEAŞ, El Bab'da saldırdı

DEAŞ, El Bab'da saldırdı.17616
  • Giriş : 08.02.2017 / 12:08:00

Terör örgütü DEAŞ, ÖSO ve Türk askerlerine saldırı düzenledi.

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Türkiye'nin sınır hattını düşman askerlerden korumak için başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyonunda şehrin içine ilerleyen ÖSO ve Türk birliklerine hain bir saldırı düzenlendi.

169’uncu gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Türk askerlerinin bulunduğu Suriye’nin El Bab bölgesindeki birliğe, sabah saatlerinde DEAŞ terör örgütü saldırı düzenledi.

Ayrıntıları bilinmeyen saldırıda bazı askerlerin yaralandığı öğrenildi. Saldırının ardından DEAŞ'lı teröristlerin bulunduğu bölgeler ise karadan ve havadan ateş altına alındı.

Bölgeden tahliye edilen yaralı askerler tedavi için Kilis Devlet Hastanesi’ne gönderildi.

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