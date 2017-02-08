DEAŞ, El Bab'da saldırdı
169’uncu gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Türk askerlerinin bulunduğu Suriye’nin El Bab bölgesindeki birliğe, sabah saatlerinde DEAŞ terör örgütü saldırı düzenledi.
Ayrıntıları bilinmeyen saldırıda bazı askerlerin yaralandığı öğrenildi. Saldırının ardından DEAŞ'lı teröristlerin bulunduğu bölgeler ise karadan ve havadan ateş altına alındı.
Bölgeden tahliye edilen yaralı askerler tedavi için Kilis Devlet Hastanesi’ne gönderildi.
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