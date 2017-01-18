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DEAŞ'ın canlı bomba kuryesi yakalandı

DEAŞ'ın canlı bomba kuryesi yakalandı.23131
  • Giriş : 18.01.2017 / 14:00:00

DEAŞ'ın canlı bomba kuryesi gizlendiği evde yakalanarak gözaltına alındı.

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Terör örgütü DEAŞ'ın silah ve mühimmatını taşıyan Abud Mahho'nun Şanlıurfa'nın Akçakale sınırından yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği ve gizlendiği eve yapılan operasyonla gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’nin PYD denetimindeki Talebyad kentinden yasa dışı yollarla sınırı geçen terör örgütü DEAŞ’ın kuryesi Abud Mahho’yu gizlendiği evde yakalayarak gözaltına aldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan Suriye uyruklu örgüt üyesi Abud Mahho, terör örgütü DEAŞ’ın kuryesi olduğunu, silah ve mühimmat gibi malzeme aktarımını yaptığını itiraf etti.

Bunun üzerine hareket geçen polis, teröristin sınırı geçtiği sırada çuvalla toprak altına gizlediği canlı bomba eyleminde kullanılan yeleğin hazırlanmasında kullanılan malzemelerinin yerini gösterdi. Gösterilen yerde yapılan kazıda çuval içerisinde 3 el bombası fünyesi, 3 uzaktan kumanda anahtar sistemi, 6 elektrikli hale çevrilmiş kapsül ile 3 kilo 560 gram RDX patlayıcı ele geçirildi.

Ele geçirilen mühimmatın yapılan incelemesinde İstanbul, Ankara ve Gaziantep’te terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırılarda kullanılan malzemelerle benzerlik gösterdiği saptandı.

Gözaltındaki DEAŞ terör örgütü üyesinin sorgulaması devam ediyor.

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