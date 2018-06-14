DEAŞ'ın canlı bombası yakalandı
İstanbul'da yuvalanan teröristlere karşı harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında canlı bomba eğitimi alan DEAŞ'lı 8 teröristi yakaladı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ’ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, Suriye’deki çatışma bölgelerine gidip gelen, örgüt kamplarında canlı bomba eğitimi alan ve örgüte finansal destek sağlayan 11 kişi belirledi.
11 KİŞİYİ YAKALAMAK İÇİN OPERASYON
Terörle Mücadele Operasyon Timleri ve Özel Harekat Timleri, 11 örgüt üyesini yakalamak için sabaha karşı Sultanbeyli, Ümraniye, Maltepe, Eyüp, Bahçelievler, Esenler ve Arnavuktöy’deki 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, S.S, S.A, H.T, F.K, E.M, Y.Y, E.K ve S.H gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçti. Aralarında canlı bomba eğitimi alan örgüt üyelerinin de bulunduğu 8 kişi, yapılan sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Emniyete getirildi.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
İşte Adil Öksüz'ün kayınbiraderi
Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Amerika Birleşik Devletleri'nde görüntülendi.
AB Bakanı'ndan Adil Öksüz açıklaması
Avrupa Birliği Bakanı'ndan Adil Öksüz ile ilgili açıklama geldi.
Çavuşoğlu'ndan Münbiç açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuk olduğu bir programda gündemdeki konularla ilgili açıklamala
Almanya'dan açıklama: Somut bilgi yok
Alman hükümetinden, Adil Öksüz ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.
Periscope TV'ye erişim engelleniyor
Twitter'ın canlı yayın platformu Periscope TV'ye erişim engelleniyor.