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DEAŞ'ın canlı bombası yakalandı

DEAŞ'ın canlı bombası yakalandı.14171
  • Giriş : 14.06.2018 / 10:19:00

Terör örgütü DEAŞ'ın canlı bombası İstanbul'da yakalandı.

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İstanbul'da yuvalanan teröristlere karşı harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında canlı bomba eğitimi alan DEAŞ'lı 8 teröristi yakaladı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ’ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, Suriye’deki çatışma bölgelerine gidip gelen, örgüt kamplarında canlı bomba eğitimi alan ve  örgüte finansal destek sağlayan 11 kişi belirledi.

11 KİŞİYİ YAKALAMAK İÇİN OPERASYON

Terörle Mücadele Operasyon Timleri ve Özel Harekat Timleri, 11 örgüt üyesini yakalamak için sabaha karşı Sultanbeyli, Ümraniye, Maltepe, Eyüp, Bahçelievler, Esenler ve Arnavuktöy’deki 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, S.S, S.A, H.T, F.K, E.M, Y.Y, E.K ve S.H gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçti. Aralarında canlı bomba eğitimi alan örgüt üyelerinin de bulunduğu 8 kişi, yapılan sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Emniyete getirildi.

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