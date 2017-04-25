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DEAŞ'ın gaddar komutanı yakalandı!

DEAŞ'ın gaddar komutanı yakalandı!.22153
  • Giriş : 25.04.2017 / 14:39:00
  • Güncelleme : 25.04.2017 / 14:41:20

DEAŞ'ın gaddar komutanı Irak'ın Musul kentinde yakalandı.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğündeki koalisyon güçlerinin yaptığı açıklama ile Irak'ın Musul kentinde yapılan operasyonlarda DEAŞ'ın komutanının yakalanma fotoğrafları ortaya çıktı..

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı Koalisyon Güçleri Irak Sözcüsü John Dorrian, DEAŞ’ın Musul’dan başka kaçacak bir yerleri kalmadığını belirtti. Dorrian, birkaç gün içinde Irak güçlerinin Musul’un batısında saldırılarını yoğunlaştırarak, örgütü tamamıyle Musul’dan çıkartacaklarını kaydetti.

BAĞDADİ KAÇIYOR

Terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir Bağdadi’nin akibetine ilişkin ise Dorrian şunları söyledi:
“Nerede olduğunu bilmiyoruz. Şu anda saklanıyor. Bağdadi örgüt mensuplarına ölüne kadar savaşmaları konusunda çağrıda bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı Bağdadi’nin yakalanması ya da öldürülmesi için 25 milyon dolar para ödülü koydu.”

BÖYLE YAKALANDI

DEAŞ’a karşı Musul’da yürütülen operasyonlarda kentin Eski Şehir bölgesinde El-Jada Stadyumu yakınlarında DEAŞ'ın komutanı yakalandı. Irak polisi DEAŞ komutanının yanındaki tüm militanlarını öldürdüklerini açıkladı. Komutanın yakalandığı anlar Irak polisi tarafından paylaşıldı.

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