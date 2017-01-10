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DEAŞ'in kaçırdığı askerlerimiz şehit!

DEAŞ'in kaçırdığı askerlerimiz şehit!.13360
  • Giriş : 10.01.2017 / 09:50:00
  • Güncelleme : 10.01.2017 / 09:46:28

Terör örgütü DEAŞ'in kaçırdığı 2 askerimizin şehit olduğu öğrenildi.

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Sınır güvenliğini korumak için başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen operasyonlarda irtibatın kesildiği 2 askerden acı haber geldi.

Terör örgütü DEAŞ'in kaçırdığı astsubaylar Muhammet Duran Keskin ve Kıvanç Kaşıkçı'nın şehit haberi yürekleri dağladı.

Harekat kapsamında 29 Kasım 2016'da irtibatın kesildiği iki askerden biri olan Astsubay Kıvanç Kaşıkçı'nın şehit olduğu haberi Çanakkale'de yaşayan ailesine verildi. Kaşıkçı'nın Esenler Mahallesi Bülent Dikmener Caddesi'nde bulunan babaevine gelen Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Tayyar Erten ile İl Emniyet Müdürü Celal Sel aileye şehadet haberini iletti. Bu sırada fenalaşan baba Ramazan Kaşıkçı, sağlık ekipleri tarafından hazır bekletilen ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şehit astsubayın babaevine büyük Türk bayrağı asıldı.

Kilis'e getirilen Astsubay Kıvanç Kaşıkçı'nın cenazesinin Çanakkale'ye gönderileceği öğrenildi.

ADANA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Kayıp olan diğer asker Muhammet Duran Keskin'in, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi 46140 Sokak'ta ikamet eden annesi Elif Keskin'e oğlunun şehadet haberi, askeri yetkililerce iletildi. Acı haberi alan aile büyük üzüntü yaşadı.
Şehidin baba ocağının bulunduğu sokağa belediye görevlileri tarafından taziye çadırı kuruldu.

Babası Şaban Keskin'i yaklaşık 5 yıl önce kaybeden şehidin kendisi gibi astsubay olan eşi Gökçe Keskin'in de Ankara'da görev yaptığı öğrenildi. 

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