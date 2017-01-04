DEAŞ'ın saldırı şekli değişti!
Dünyanın pek çok yerinde kanlı eylemler yapan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan terör örgütü DEAŞ'ın saldırı şekli değişti.
Son olarak yılbaşı gecesi ünlü eğlence mekanı Reina'da saldırı gerçekleştiren ve 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan DEAŞ'ın son bir yıldır polisin başarılı operasyonları nedeniyle elemanlarına patlayıcı ulaştıramadığı için taktik değiştirmek zorunda kaldığı öne sürüldü.
HABERTURK
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