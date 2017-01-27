DEAŞ'ın Tacik emiri yakalandı!
Terör örgütü DEAŞ'ın Tacik kökenli emiri İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ'ın sözde emiri ile birlikte 3 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli de tutuklanırken, DEAŞ’ın Özbek, Kazak, Tacik ve Çin hücrelerinin emiri olduğu öne sürülen A.K.’nın, Suriye’ye geçişleri organize ettiği iddia edildi.
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