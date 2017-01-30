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DEAŞ'lı 20 terörist etkisiz!

DEAŞ'lı 20 terörist etkisiz!.18652
  • Giriş : 30.01.2017 / 08:54:00
  • Güncelleme : 30.01.2017 / 09:30:25

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucu 20 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 160. gününde, 23 DEAŞ terör örgütü hedefi havadan vuruldu, 20 terörist etkisiz hale getirildi.

Gün içerisinde 20 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatın son durumuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi: "Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 184 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak bölgedeki terörist grupların faaliyetleri baskı altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından; Bab, Tadif ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 23 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 20 bina, 1 mühimmat deposu ve 2 savunma mevzii imha edilmiştir. Koalisyon hava unsurları tarafından, Bab ve Bzagah’da bulunan DEAŞ hedeflerine yönelik icra edilen 2 hava harekatı sonucunda, DEAŞ mensuplarınca kullanılan silah monteli 1 araç imha edilmiştir. Gün içinde, icra edilen harekat kapsamında 20 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan, patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 76 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3 bin 507 el yapımı patlayıcı ve 55 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."

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