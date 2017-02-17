DEAŞ'lı terörist kadın kılığında
Terör örgütlerinin taktikleri değişmiyor. PKK'lı teröristlerde görmeye alıştığımız kadın kılığına girme taktiğini bu kez DEAŞ üyesi kullandı. Teröristin kadın giysili hali sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.
Kerbela'da kadın kılığına giren DEAŞ'lı terörist şaşkınlık yarattı. Irak ordusunun tutukladığını bildirdiği terörist, kadın kılığına girdiğinde neredeyse hiç anlaşılmıyor.
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