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DEAŞ lideri Bağdadi'nin oğlu öldürüldü!

DEAŞ lideri Bağdadi'nin oğlu öldürüldü!.19033
  • Giriş : 04.07.2018 / 17:10:00

Terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin oğlu öldürüldü.

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Dünyanın dört bir yanında kanlı eylemler gerçekleştirerek binlerce masum insanın ölümüne neden olan terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin oğlu Hudayfah El Badri öldürüldü.

Örgütün propaganda için kullandığı Amaq haber ajansında yayımlanan açıklamada, El-Badri'nin Humus kentindeki bir termik elektrik santralinde öldüğü belirtildi.

Açıklamada, "El-Badri'nin Humus'ta Nusayrilere ve Ruslara karşı yapılan bir operasyonda öldürüldüğü" ifadesi yer aldı. Amaq, açıklamanın yanında genç adamı elinde bir tüfekle gösteren bir fotoğraf da yayımladı.

Bağdadi'nin nerede olduğu ve yaşayıp yaşamadığı bilinmiyor ancak Amaq'ın bu son haberi, örgüt liderinin hayatta olduğunu ima ediyor gibi görünüyor.

IŞİD'in 2014'te Irak'ta büyük saldırılara girişmesinden bu yana birçok kez Bağdadi'nin öldüğüne dair haberler ortaya atılmış ancak bunların hiçbiri teyit edilememişti.

Eylül ayında Bağdadi'ye ait olduğu belirtilen ve IŞİD militanlarına direniş çağrısı yapan bir ses kaydı yayımlanmıştı.

IŞİD, 2014 yılında Suriye ve Irak topraklarının bir bölümünde halifelik ilan etmişti. İki ülkede yapılan yoğun operasyonların ardında örgüt bugün sadece bazı küçük yerleşim yerlerini elinde tutuyor.

Bağdadi, 'dünyanın en çok aranan adamı' olarak tanımlanıyor. ABD, örgüt liderinin yakalanması için başına 25 milyon dolar ödül koymuş durumda.

BBC

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