DEAŞ, Suriye rejiminin helikopterini düşürdü!
Terör örgütü DEAŞ Esed güçlerine ait bir helikopteri Suriye'nin doğusunda düşürdüğünü açıkladı.
Terör örgütü DEAŞ, Meyadin ve Deyr ez-Zor bölgesini bomlayan Esed rejimine ait bir helikopteri Deyr ez-Zor kentinin batısında düşürdüğünü duyurdu.
Rejim kaynakları ise helikopterin Esed hastanesi (Mesfel Esed ) civarında uçaksavar ile vurularak düşürüldüğünü doğruladı. Helikopter pilotlarının durumu ile ilgili arama çalışmalarının sürdüğü açıklandı.
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