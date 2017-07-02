Facebook Twitter Rss

DEAŞ, Suriye rejiminin helikopterini düşürdü!

DEAŞ, Suriye rejiminin helikopterini düşürdü!.9398
  • Giriş : 02.07.2017 / 16:02:00

Esed rejimine ait bir helikopter, terör örgütü DEAŞ tarafından düşürüldü. Helikopterin düşürüldüğünü DEAŞ açıkladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Terör örgütü DEAŞ Esed güçlerine ait bir helikopteri Suriye'nin doğusunda düşürdüğünü açıkladı.

Terör örgütü DEAŞ, Meyadin ve Deyr ez-Zor bölgesini bomlayan Esed rejimine ait bir helikopteri Deyr ez-Zor kentinin batısında düşürdüğünü duyurdu.

Rejim kaynakları ise helikopterin Esed hastanesi (Mesfel Esed ) civarında uçaksavar ile vurularak düşürüldüğünü doğruladı. Helikopter pilotlarının durumu ile ilgili arama çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

Tarabya'da kritik görüşme

Baltayla müftülüğe saldırdı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Yunanistan'dan açıklama: İhbar yapıldı

Yunanistan'dan açıklama: İhbar yapıldı

Yunan botundan Türk yük gemisine ateş açılmasının ardından Atina'dan ilk açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı açıkladı! OHAL kalkıyor

Cumhurbaşkanı açıkladı! OHAL kalkıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, OHAL ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

 

Katar açıkladı: Savaşa hazırız!

Katar açıkladı: Savaşa hazırız!

Körfez ülkelerince ablukaya alınan Katar'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

Katar, 'Türk Üssü'nü kapatmayacak

Katar, 'Türk Üssü'nü kapatmayacak

Katar'da bulunan Türk Üssü'nün kapatılmasının mümkün olmadığı söyledi.

 

Ekvador'da 6 büyüklüğünde deprem oldu

Ekvador'da 6 büyüklüğünde deprem oldu

Ekvador'un Pasifik kıyısında 6 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Mülteci kampına kanlı baskın: 20 kişi öldü

Mülteci kampına kanlı baskın: 20 kişi öldü

Lübnan ordusu, Arsel mülteci kampına kanlı bir baskın düzenledi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya